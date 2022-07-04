Укрзалізниця змінює маршрути 3 поїздів, що прямують до Полтави: затримка у дорозі до 5 годин
4 липня 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця з технічних причин змінює маршрут курсування трьох поїздів, які прямують до Полтави. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.
Замість Миргорода та Полтави-Київської потяги тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.
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Йдеться про такі потяги:
- №722 Київ — Харків;
- №22 Львів — Харків;
- №150 Чернівці — Полтава.
В Укрзалізниці перепрошують за незручності та пропонують у разі потреби для уточнення інформації щодо варіантів пересадок звертатися до вокзальних чергових або бригад потяга.
Ситуація в Укрзалізниці: останні новини
- З початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця зіштовхнулася з хаотичними обстрілами росіян.
- Так, внаслідок ракетного удару росіян по Львівщині 2 червня довелось затримати 15 потягів. Ще 3 – виявились заблокованими.
- 5 червня 4 ракети ворога атакували Дарницький вагоноремонтний завод, що розташований на лівому березі Києва.
- Росіяни атакують Укрзалізницю й фейками. Зокрема, пропагандисти вигадали, що ручну зброю "перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни".
- У Центрі протидії дезінформації при РНБО відкинули фейк ворога – усю зброю партнерів для боротьби з окупантами перевозять у спеціально обладнаних вагонах.
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