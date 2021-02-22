Заплановані "Укрзалізницею" на 23 лютого 2021 року аукціони з продажу металобрухту знаходяться під загрозою зриву з вини самої держкомпанії. Про це повідомив один з учасників ринку.

За його словами, компанія з незрозумілих причин виставила лоти зі стартовою ціною майже на третину вищою за ринкову.

"Це означає, що покупців на тендерах не буде, вони просто не приймуть такі умови", – пояснив співрозмовник.

Відповідно до тендерної документації, сталевий брухт УЗ з усіма витратами обійдеться покупцеві за середньою ціною в 8500 грн/т, тоді як на ринку 20 лютого його можна було вільно купити в інших продавців за 6700 грн/т.

Це нагадує ситуацію, яка вже була у 2018–2019 роках. Тоді УЗ так само виставляла неринкові, свідомо неприйнятні умови покупцям. Кілька кварталів поспіль з цієї причини торги не проводилися. Це відсутність маркетингу або спеціально так робиться?

– підкреслило джерело.

Він зазначив, що через таку недалекоглядну та дивну політику УЗ отримала тільки мінус.

"Вони тоді пропустили сезонний пік високих цін, втратили гроші та затоварили склади, тому що не змогли продати лом. І тепер ця історія знову повторюється", – сказав він.

При цьому, за словами учасника ринку, брухтозаготівельна політика "Укрзалізниці" є непрозорою, створюючи ґрунт для маніпуляцій.

Так, лом, виставлений на продаж в січні та лютому, утворений ще у 2020 році й оформлений до продажу з 2021 року.

"А скільки та який обсяг факту і плану щодо лому на 2021 рік? Який графік? І чи буде УЗ оперативно реагувати та видавати в ринок обсяги?" – вдається в питання співрозмовник.

Він також уточнив, що партії брухту, продані за високими цінами в січні, досі не почали відвантажувати.

"Чому? Їх немає або УЗ не потрібні гроші? Або це просто недбалість і некомпетентність? І чия саме – безпосередніх виконавців або їх керівників, які не вміють організувати роботу?" – резюмував учасник ринку.