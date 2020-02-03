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      Укрзалізниця доставлятиме українцям багаж додому: що відомо

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      Укрзалізниця запроваджує кур’єрську доставку / tursvit.info

      З лютого Укрзалізниця запроваджує нову послугу – кур’єрську доставку багажу. Сервісом у пілотному режимі можна скористатися у трьох поїздах.

      Про послугу адресної доставки повідомили на сайті Укрзалізниці.

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      Замовлення доставки вантажу передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про доставку багажу Укрзалізницею

      Якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, її вартість становитиме 200 гривень. У випадку доставки від дверей до дверей – 350 гривень.

      укрзалізниця
      Умови доставки за схемою "вокзал – вокзал" / Фото uz.gov.ua

      укрзалізниця
      Умови доставки за схемою "адреса – адреса" / Фото uz.gov.ua

      Наразі послугу в пілотному режимі надаватимуть у трьох поїздах. Залізничники планують опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський. А також у поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів та №63/64 Харків-Київ-Харків.

      укрзалізниця
      Вокзали, звідки й куди Укрзалізниця доставлятиме багаж / Фото uz.gov.ua

      Вимоги до вантажу – максимальна вага до 36 кілограмів.

      Користуватися послугою зможе будь-хто. Особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для осіб з інвалідністю.

      Зверніть увагу! Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками. Послуга була недоступна з 31 січня по 2 лютого через технічні роботи на сайті міністерства освіти.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт Подорожі Новини Львова Новини Києва Новини Дніпра Новини Харкова
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