Укрзалізниця доставлятиме українцям багаж додому: що відомо

З лютого Укрзалізниця запроваджує нову послугу – кур’єрську доставку багажу. Сервісом у пілотному режимі можна скористатися у трьох поїздах.

Про послугу адресної доставки повідомили на сайті Укрзалізниці.

Читайте також: Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

Замовлення доставки вантажу передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про доставку багажу Укрзалізницею

Якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, її вартість становитиме 200 гривень. У випадку доставки від дверей до дверей – 350 гривень.



Умови доставки за схемою "вокзал – вокзал" / Фото uz.gov.ua



Умови доставки за схемою "адреса – адреса" / Фото uz.gov.ua

Наразі послугу в пілотному режимі надаватимуть у трьох поїздах. Залізничники планують опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський. А також у поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів та №63/64 Харків-Київ-Харків.



Вокзали, звідки й куди Укрзалізниця доставлятиме багаж / Фото uz.gov.ua

Вимоги до вантажу – максимальна вага до 36 кілограмів.

Користуватися послугою зможе будь-хто. Особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками. Послуга була недоступна з 31 січня по 2 лютого через технічні роботи на сайті міністерства освіти.