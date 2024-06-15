Росіяни обстріляли село Улакли в Донецькій області: є загиблі й поранені

Російська армія 15 червня обстріляла село Улакли в Донецькій області. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули та постраждали цивільні громадяни.

Окрім того, після обстрілу також є пошкодження цивільних будівель. На місцях працюють екстрені служби.

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Росіяни обстріляли село Улакли в Донецькій області

У Великоновосілківській селищній військовій адміністрації повідомили, що жахливий обстріл села Улакли Волноваського району Донецької області стався з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами "Смерч". Внаслідок атаки постраждала центральна частина населеного пункту.

Три людини загинуло, п'ятеро зазнали поранень. Всі постраждалі – мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу,

– сказали в СВА.

Представники селищної військової адміністрації наголосили, що на місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, поліція, медики та представники місцевої влади. Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

У прокуратурі й ОВА розповіли деталі про ворожий обстріл

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що влучання російських засобів ураження відбулось по території приватного сектору.

"Внаслідок атаки на городі загинули 30-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще одна мешканка 32 років від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, померла під час транспортування до лікарні", – наголосили прокурори.

Водночас поранення різного ступеня тяжкості зазнали громадяни, які у цей час перебували біля місцевого магазину. Чоловіків віком від 27 до 63 років доставлено до лікарні.

Наслідки обстрілу села Улакли / Фото Донецької обласної прокуратури й Донецької ОВА

Очільник Донецької обласної військової адміністрації також додав, що внаслідок ворожого обстрілу у районі села Улакли пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

У Донецькій обласній прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.