Хваляться "успішною роботою": уламки російської ППО впали прямо на будинок на Бердянщині

Російським містам непереливки від атак українськими дронами. Ворожа протиповітряна оборона намагається збивати безпілотники і над окупованими територіями України, втім вона приносить ще більше шкоди.

Зокрема, уламок боєприпасу російської ППО впав прямо на будинок у Приморську Запорізької області. На щастя, обійшлося без жертв. Більше про роботу ворожої "пе-ве-о" на окупованих територіях 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

Дивіться також "Неспокійна ніч": у Росії знову бідкаються на атаку дронів

"Блискуча" робота російської ППО

У ніч з 4 на 5 липня росіяни хвалилися, що в районі Бердянська і Приморська збили кілька українських дронів. Мовляв, цим збиттям вони запобігли великим жертвам у Краснодарському краї, хоч і це не було правдою.

Після цього росіяни почали постити фото з Приморська, де МНС ліквідовували пожежу у житловому будинку внаслідок "атаки безпілотника". Тобто виявилось, що після стрілянини їхньої ППО по українських БпЛА, боєприпаси ППО впали на будинок. Постраждалих не було, але будинок згорів,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Крім того, росіяни мали ще один результат "неймовірної" роботи "пе-ве-о". У місті Приморсько-Охтарськ Краснодарського краю постраждала місцева електропідстанція, через що люди залишилися без світла. Щоправда, цим окупанти чомусь вирішили не хвалитися.

"У Бердянську вчора (5 липня – 24 Канал) також не було ні світла, ні води, невідомо, чи з'явиться воно сьогодні. Окупанти кажуть, що вони щось ремонтують, але причин не пояснюють. А в Енергодарі – місті енергетики, де 2 електростанції, – діють віялові відключення світла. Росіяни закликають людей заощаджувати електроенергію", – наголосив журналіст.

Атака по Росії: коротко