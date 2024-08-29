Уламки "Шахеда" впали в один з дворів у Києві: там зафіксована пожежа

Київщину атакують російські "Шахеди". Вранці 29 серпня повідомили про падіння уламків одного із безпілотників у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Деснянський район. Там наразі горить альтанка в котеджному містечку.

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Що відомо про атаку "Шахедами" на Київ

Київ вкотре перебуває під атакою російських "Шахедів". У місті працювала ППО.

Від атаки постраждало декілька районів Києва. Зокрема, був виклик екстрених служб в Деснянський район. Місцеві мешканці повідомили про падіння уламків дрона. Підрозділи негайно вирушили на місце події.

У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила

– повідомив Віталій Кличко.

Окрім Деснянського, уламки впали у Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик між будинками, а у Голосіївському – уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі одного із житлових будинків. "В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку", – написав Кличко.