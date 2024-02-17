У Молдові знайшли уламки ще одного "Шахеда": де їх виявили

На території сусідньої Молдови знову виявили уламки БпЛА типу "Шахед". Прикордонна поліція країни розповіла, де саме знайшли ці фрагменти безпілотника.

Раніше повідомлялося про те, що у Молдові біля кордону знайшли уламки ударних дронів-камікадзе. Їх виявили після того, як Росія атакувала Одещину "Шахедами" у ніч з 9 на 10 лютого.

Дивіться також У Молдові виявили уламки російського "Шахеда": з'явилась реакція НАТО

У Молдові знайшли уламки ще одного "Шахеда"

У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.

Відомо, що у другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".



На території Молдови знайшли уламки ще одного "Шахеда" / Фото Прикордонна поліція Молдови

Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено,

– повідомили у Прикордонній поліції.

Так, фрагменти безпілотника знайшли приблизно за 5 кілометрів від межі села та за 2 кілометри від кордону з Україною.



Фрагменти БпЛА типу "Шахед" знайшли в Молдові / Фото Прикордонна поліція Молдови

Цей район розташований на північ від озера Кагул, що у межах України, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.

Що відомо про попередньо знайдені уламки російського безпілотника