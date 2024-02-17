У Молдові знайшли уламки ще одного "Шахеда": де їх виявили
Джерело:Newsmaker
На території сусідньої Молдови знову виявили уламки БпЛА типу "Шахед". Прикордонна поліція країни розповіла, де саме знайшли ці фрагменти безпілотника.
Раніше повідомлялося про те, що у Молдові біля кордону знайшли уламки ударних дронів-камікадзе. Їх виявили після того, як Росія атакувала Одещину "Шахедами" у ніч з 9 на 10 лютого.
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У Молдові знайшли уламки ще одного "Шахеда"
У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.
Відомо, що у другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".
На території Молдови знайшли уламки ще одного "Шахеда" / Фото Прикордонна поліція Молдови
Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено,
– повідомили у Прикордонній поліції.
Так, фрагменти безпілотника знайшли приблизно за 5 кілометрів від межі села та за 2 кілометри від кордону з Україною.
Фрагменти БпЛА типу "Шахед" знайшли в Молдові / Фото Прикордонна поліція Молдови
Цей район розташований на північ від озера Кагул, що у межах України, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.
Що відомо про попередньо знайдені уламки російського безпілотника
- Фрагменти ударних БпЛА знайшли у неділю вранці після того, як Росія атакувала Одещину "Шахедами" у ніч з 9 на 10 лютого.
- Уламки БпЛА виявили неподалік від села Етулія Вулканештського району. Цей населений пункт розташований біля молдавсько-українського кордону.
- Тоді ж повідомили, що ризику чи небезпеки для населення немає. Відомо, що влада одразу вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку.
- У Прикордонній поліції заявили, що "є підозра, що виявлені уламки дрона є одним з безпілотників, збитих українською зенітною установкою".
- На цей інцидент відреагувала і президентка Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що війна Росії проти України – знову впритул до Молдови. "Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу весь континент", – написала вона.