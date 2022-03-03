Уламки шолома та черевик: все, що залишилося від збитого російського пілота

У селищі Бородянка Київської області знайшли уламки російського літака. Сам рашист загинув.

На шоломі окупанта залишилися останні 3 літери "нов". Цю інформацію радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко отримав від поліції Київщини.

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Може, "Іванов" або "Петров" був колись у мами. Тепер став добривом для Бородянського чорнозему. Можливо, саме ця тварюка і кидала бомби на Бородянку, Ірпінь та Макаров. Тепер йому горіти в пеклі,

– наголосив Геращенко.

Все, що залишилося від окупанта – знищений черевик та уламки шолома.

На Київщині знайшли уламки російського літака: відео



Від збитого пілота лишився лише черевик / Фото Антона Геращенка



На Київщині знайшли збитий ворожий літак / Фото Антона Геращенка

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