Уламки влучили у багатоповерхівку у Києві: у КМВА показали фото руйнувань

Російські військові атакували Київ дронами-камікадзе. У КМВА показали фото руйнувань, спричинених влучанням уламків у багатоповерхівку у столиці.

Пізно ввечері 21 грудня російські військові атакували Київ "Шахедами". Відомо, що уламки влучили у багатоповерхівку у столиці. У КМВА вже показали руйнування в одній зі столичних осель.

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Що відомо про атаку

За словами глави КМВА Сергія Попка, внаслідок роботи ППО по "Шахедах", у Солом'янському районі уламки влучили у житловий будинок. Як можна побачити на фото, то йдеться про багатоповерхівку.

О 23:54 Віталій Кличко це підтвердив. Він також зазначив, що на верхніх поверхах будинку палає. На ту хвилину було відомо, що на місці працюють екстрені служби.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на це. Він зазначив, що росіяни воюють з цивільними. Очільник ОП вкотре наголосив, що росіяни – терористична нація.

О 00:00 у КМВА уточнили, на на місці влучання працює підрозділ ДСНС. Наголошують, що у столиці все ще лунає повітряна тривога та працює ППО. Відтак, просять не покидати укриттів.



Наслідки влучання уламків у багатоповерхівку у Києві / Фото КМВА



Наслідки влучання уламків у багатоповерхівку у Києві / Фото КМВА



Наслідки влучання уламків у багатоповерхівку у Києві / Фото КМВА