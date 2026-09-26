Росія атакувала Полтавщину: в ОВА повідомили про наслідки

Росія атакувала Полтавщину вдень 26 вересня. Відомо про руйнування та пожежу.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Які наслідки атаки на Полтавщину

У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій місцевості.

Унаслідок падіння загорілася суха рослинність.

Також вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.

На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

А вночі у Миргородському районі російський БпЛА влучив по території приватного промислового підприємства. Там, попередньо, люди теж не постраждали.

Нагадаємо, що Київщина також пережила чергову атаку. Серед постраждалих є 2 дітей. Загалом по області пошкоджено 23 об'єкти. Вранці вибух пролунав й у Києві. У Солом'янському районі зафіксовано влучання БпЛА між 5-поверховим житловим будинком та закладом торгівлі. Є постраждалі.

Окрім того, Росія атакувала й Запоріжжя. Там з-під завалів врятували 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка. На жаль, загинули 2 жінки.