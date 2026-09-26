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26 вересня, 13:25
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Оновлено - 13:40, 26 вересня

Росія атакувала Полтавщину: в ОВА повідомили про наслідки

Софія Рожик

Росія атакувала Полтавщину вдень 26 вересня. Відомо про руйнування та пожежу.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Які наслідки атаки на Полтавщину

У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій місцевості. 

Унаслідок падіння загорілася суха рослинність. 

Також вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств. 

На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

А вночі у Миргородському районі російський БпЛА влучив по території приватного промислового підприємства. Там, попередньо, люди теж не постраждали.

Нагадаємо, що Київщина також пережила чергову атаку. Серед постраждалих є 2 дітей. Загалом по області пошкоджено 23 об'єкти. Вранці вибух пролунав й у Києві. У Солом'янському районі зафіксовано влучання БпЛА між 5-поверховим житловим будинком та закладом торгівлі. Є постраждалі.

Окрім того, Росія атакувала й Запоріжжя. Там з-під завалів врятували 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка. На жаль, загинули 2 жінки.

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