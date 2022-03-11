Уламок касетного снаряда потрапив до квартири багатоповерхівки Миколаєва

11 березня 2022 , 22:04
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Джерело:

Сегрій Лещенко

Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати Миколаїв. До однієї з квартир навіть залетів уламок касетного снаряда, який заборонено використовувати у воєнних діях.

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Натомість українці змогли отримати ще один доказ того, що Росія порушує правила війни. 

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Касетні боєприпаси заборонені у світі, оскільки такі снаряди розкидають безліч розривних частинок. 

Касетні снаряди заборонені у всіх цивілізованих країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів,
– заявив нардеп Сергій Лещенко.

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Автор: Ярослава Прадід