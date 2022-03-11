Уламок касетного снаряда потрапив до квартири багатоповерхівки Миколаєва
11 березня 2022 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:Сегрій Лещенко
Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати Миколаїв. До однієї з квартир навіть залетів уламок касетного снаряда, який заборонено використовувати у воєнних діях.
На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Натомість українці змогли отримати ще один доказ того, що Росія порушує правила війни.
Важливо У Миколаєві росіяни стріляють по цивільним об'єктам: вже постраждали котельня, кафе та авто
Касетні боєприпаси заборонені у світі, оскільки такі снаряди розкидають безліч розривних частинок.
Касетні снаряди заборонені у всіх цивілізованих країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів,
– заявив нардеп Сергій Лещенко.
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