Уламок потрапив через вікно: під час атаки у Києві постраждала жінка
Джерело:Віталій Кличко
У ніч проти 19 жовтня ворог вкотре атакував "Шахедами". Під приціл ворога потрапив Київ та область.
На жаль, у Дарницькому районі столиці є постраждала. Жінку поранило у власному помешканні, повідомив мер міста Віталій Кличко.
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Під час атаки ворога у Києві постраждала жінка
У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка,
– ідеться в повідомленні.
Віталій Кличко зазначив, що жінку госпіталізували та оперують. Він розповів деталі ситуації.
За словами міського голови Києва, невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона. Він додав, що інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.
Додамо, що в Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки дронів на регіон.
Так, внаслідок нічної атаки ударних БпЛА ворога на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані автомобілі. Без потерпілих.