"Уламок влучив за 2 міліметри від сонної артерії": на Запоріжжі від обстрілів постраждала бабуся

Окупанти продовжуть обстрілювати Запорізньку область. В одному з населених пунтів від уламків постраждала бабуся, один з них пройшов за 2 міліметри від сонної артерії.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, окупанти стріляють по всій лінії фронту на Запоріжжі. Від постійних обстрілів дуже страждає місцеве населення, до лікарень постійно привозять поранених.

Я бачив, що в лікарню міста Пологів привезли бабусю, яка отримала безліч ран від уламків. Один з них пройшов за 2 міліметри від сонної артерії. Жінці пощастило, її змогли врятувати від смерті,

– каже кореспондент.

Окрім того, на окупованих територіях російські військові поводять себе нахабно. "Прийшло повідомлення з міста Пологів, що окупанти жорстоко та без причини вбили чоловіка, якому було лише 25 років", – додав він.

Журналіст каже, що також тривають пограбування. Зокрема, з Мелітополя окупанти вивозять і продукти, і зерно, і сільськогосподарську техніку до анексованого Криму.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські військові, прикриваючись вогнем артилерії, намагаються покращити тактичне положення у напрямку Запоріжжя. Але успіху вони не мали, їм довелося відійти з втратами.

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