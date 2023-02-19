Ультиматум і останній шанс усе виправити: Фейгін припустив, що скаже Байден у Польщі

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прибуде з офіційним візитом до Польщі 20 – 21 лютого. У своєму виступі Байден може звернутися до російського диктатора в ультимативній формі.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, якщо Путін не дослухається до слів лідера США і "продовжить м’ясорубку", з ним більше ніхто не буде розмовляти, а почне діяти.

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Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Байден в Польщі озвучить повідомлення, які знайдуть відгук у союзників та партнерів.

Фейгін припустив, що президент США виступить з певним ультиматумом. Імовірно, Владіміру Путіну дадуть термін, останній шанс, щоб все виправити. Натомість, якщо цього не відбудеться, то можуть бути ухвалені різні рішення, аби закінчити війну у 2023 році, мовиться зокрема про літаки та ракети дальньої дії.

Внутрішньополітичні чинники

За словами Фейгіна, роль зіграють і внутрішньополітичні чинники Америки. Адже через 1,5 роки у США пройдуть вибори, тому Байден не може заходити в передвиборчу кампанію з тривалою війною.

Байдену потрібно прийти туди як переможцю. Це єдиний шанс для нього залишитися на другий термін,

– додав опозиціонер.

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Байден може звернутися до Путіна

Фейгін впевнений, що Байден висуне ультиматум Росії, інакше навіщо йому їхати до Польщі, яка близько до кордонів України. Чи відвідає після цього Байден Україну – невідомо. Тут, в першу чергу, грає питання безпеки.

Опозиціонер припустив, що ця промова стане символічною. Лідер США схильний до символізму, адже і ленд-ліз він підписав 9 травня.

За словами Байдена дещо і стоїть. Це не просто кинуті погрози, в цього є досить конкретне військово-матеріальне наповнення,

– додав мовець.

Відповідно, якщо Кремль не дослухається, в України будуть літаки та далекобійні ракети, впевнений опозиціонер.

Він наголосив, що Путін теж розуміє це. Однак у кремлівського диктатора немає іншого виходу. Якщо він відведе війська та припинить війну – це самовбивство, а якщо не зробить цього – це самовбивство дещо відкладене на потім.

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