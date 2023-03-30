В Австрії проросійські депутати покинули парламент під час виступу Зеленського

В Австрії депутати ультраправої партії свободи (FPÖ) організували протест президенту Володимиру Зеленському. Депутати покинули зал парламенту, коли відбувалося онлайн-звернення лідера України.

Депутати втілили обіцянку про протест під час виступу Зеленського, яку анонсували раніше. У такий спосіб проросійські депутати висловили протест проти порушення нейтралітету Австрії.

Дивіться також Невивчені уроки історії: як "нейтральність" Австрії та Угорщини грає на руку Москві

Депутати почепили таблички з написами "Місце для миру"

Депутати від FPÖ були присутні на початку промови Зеленського, а потім пішли. Вони почепили на свої місця таблички з написами "Місце для миру" і "Місце для нейтралітету".

"Сумно, що FPÖ є єдиною партією у парламенті, яка серйозно ставиться до нашого вічного нейтралітету, тим самим виступаючи за мир", – заявляв раніше лідер партії Герберт Кікль.

Ультраправі австрійські депутати вийшли під час виступу Зеленського: відео

З п'яти партій, представлених у парламенті, FPÖ має третє місце за кількістю місць у нижній палаті.

Звернення президента України до австрійських парламентарів планували ще торік. Та воно так і не відбулося через опір FPÖ.

Після початку повномасштабної війни український президент серед країн ЄС не виступив тільки в парламентах Болгарії та Угорщини.

Що Зеленський сказав австрійцям

Онлайн виступ Зеленського почався о 09:05 за місцевим часом і тривав близько 10 хвилин. Глава держави наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.

Зеленський подякував Австрії за гуманітарну допомогу Україні, підтримку енергетичного сектора, розмінування та за реабілітацію українців, які постраждали від російської агресії.

Президент запросив Вольфганга Соботку, спікера нижньої палати парламенту Австрії, та інших парламентарів в Україну, аби вони могли побачити, що війна Росії принесла до України.