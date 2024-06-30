Ультраправі перемагають в першому турі парламентських виборів у Франції: результати екзитполів
У Франції 30 червня відбулись дострокові парламентські вибори. Згідно з результатами екзитполів, у першому турі перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання".
Проросійська лідерка партії Марін Ле Пен вже опублікувала допис: "Коли люди голосують, вони перемагають". Варто зауважити, що вона вже заявила, що заборонить відправку військ до України у разі своєї перемоги на парламентських виборах у Франції.
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Які результати екзитполів на парламентських виборах у Франції
Згідно з результатами екзитполу Ifop, які опублікувало видання Le Figaro:
- партія "Національне об'єднання" здобула 34,2% голосів;
- ультралівий "Новий народний фронт" – 29,1% голосів;
- політсила президента Еммануеля Макрона на третьому місці – 21,5% голосів.
Результати екзитполів на парламентських виборах у Франції / Le Figaro
Згідно з даними екзитполу, проведеного Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune:
- "Національне об'єднання" зайняло менше – 33% голосів;
- "Народний фронт" – 28,5% голосів,
- коаліція Макрона – 22%.
До речі, явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті. Попередньо, вона становить 69,7%.
Варто зауважити, що у Франції, якщо кандидати не отримають абсолютної більшості голосів, буде другий тур виборів. Він запланований на 7 липня 2024 року.