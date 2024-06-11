Ультраправі сили Франції об'єднуються: ведуть переговори, щоб перемогти Макрона

Дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Це сталося через день після оголошення президентом Франції Емманюелем Макроном дострокових виборів.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії "Реконкіста" Маріон Марешаль зустрілася в понеділок з де-факто лідеркою "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і президентом цієї партії Жорданом Барделлою. Метою зустрічі було обговорення потенційного альянсу.

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Французькі ультраправі обговорюють можливість об'єднання

Марешаль, яка раніше була депутаткою парламенту від "Національного об'єднання" та є онукою засновника партії Жан-Марі Ле Пена, напередодні президентських виборів 2022 року приєдналася до "Реконкісти" під керівництвом відомого радикального правого журналіста Еріка Земмура.

Хоча її партія значно менша за "Національне об'єднання" і ледве подолала 5-відсотковий поріг на виборах у неділю, її підтримка може стати вирішальною на національному рівні.

Після виборів Марешаль закликала до об'єднання з "Національним об'єднанням".

Національний табір отримав історичну перемогу. Враховуючи серйозність ситуації для нашої країни, я дуже хотіла зустрітися з Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, щоб скористатися можливістю створити урядову коаліцію,

– зазначила вона.

У телевізійному інтерв'ю Ле Пен повідомила, що зустрінеться з низкою політичних лідерів для створення більшості, не уточнивши, чи досягла вона домовленості зі своєю племінницею.

Вона також зазначила, що "Національне об'єднання" може утриматися від висування кандидатів проти депутатів від консервативної партії "Республіканці", якщо буде досягнуто угоди.

Попри чітку позицію Марешаль щодо єдності, залишається неясним, чи підтримує її президент і засновник партії Ерік Земмур.

Барделла високо оцінив "конструктивну позицію" Марешаль, зазначивши, що вона відрізняється від Земмура, який закликав до створення "найбільшої правої коаліції" без конкретизації "Національного об'єднання" як потенційного партнера.

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