09:31
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Уляна Супрун – це приклад для мене, – Олександра Устінова з партії "Голос"

      185 Читать новость на русском
      Олександра Устінова
      Олександра Устінова / 24 канал

      Для мене великим взірцем є Уляна Супрун і те, що вона зробила за три роки. Давайте говорити відверто, Супрун – це єдиний міністр охорони здоров'я, який протримався на посаді майже три роки.

      Про це сказала громадська активістка та новообрана депутатка партії з "Голос" Олександра Устінова в інтерв'ю 24 каналу.

      Читайте також: Супрун пояснила, чи готова співпрацювати із Зеленським 

      За її словами, міністрка протрималася три роки, незважаючи на величезний тиск і те, що її навіть через суди намагалися звільнити, вона далі робила те, що вважала за потрібне.

      Вона зберегла реформу закупівлі ліків через міжнародні організації, які економлять величезні кошти. Вона почала реформу охорони здоров’я. Так, вона тільки почалася, ми тільки бачимо це на сімейних лікарях,
      – зазначила Олександра Устінова.

      "Проте це перша людина, яка почала це робити, яка пішла проти системи, головних лікарів, які, зазвичай, в нас є мультиміліонерами …Тому що ця система охорони здоров’я, яка зараз існує, – це феодальна система залежності лікарів від головного лікаря. Той, фактично, дає їм роботу, дає можливість заробляти, збирає данину", – додала громадська активістка.

      Що говорять про Супрун у Зеленського? Ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун. Пояснив Стефанчук це тим, що наявний рівень медичного забезпечення в Україні – не той результат реформи, якого очікували. Хоча, за його словами, певні зрушення є.

      Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?

      Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень Супрун на посаді:

      • запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      • підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      • старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

      blog_ava
      Загроза покарання від США для "Північного потоку-2": там дали відповідь
      сьогодні
      5094
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Партія Голос
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 823
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      сьогодні , 08:10 Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      5518
      Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      сьогодні , 01:20 Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      Андрій Шляхтін 3278
      Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      1 серпня , 22:36 Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      Людмила Кушнір 420
      Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      1 серпня , 22:00 Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук