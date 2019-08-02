Уляна Супрун – це приклад для мене, – Олександра Устінова з партії "Голос"

Для мене великим взірцем є Уляна Супрун і те, що вона зробила за три роки. Давайте говорити відверто, Супрун – це єдиний міністр охорони здоров'я, який протримався на посаді майже три роки.

Про це сказала громадська активістка та новообрана депутатка партії з "Голос" Олександра Устінова в інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, міністрка протрималася три роки, незважаючи на величезний тиск і те, що її навіть через суди намагалися звільнити, вона далі робила те, що вважала за потрібне.

Вона зберегла реформу закупівлі ліків через міжнародні організації, які економлять величезні кошти. Вона почала реформу охорони здоров’я. Так, вона тільки почалася, ми тільки бачимо це на сімейних лікарях,

– зазначила Олександра Устінова.

"Проте це перша людина, яка почала це робити, яка пішла проти системи, головних лікарів, які, зазвичай, в нас є мультиміліонерами …Тому що ця система охорони здоров’я, яка зараз існує, – це феодальна система залежності лікарів від головного лікаря. Той, фактично, дає їм роботу, дає можливість заробляти, збирає данину", – додала громадська активістка.

Що говорять про Супрун у Зеленського? Ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун. Пояснив Стефанчук це тим, що наявний рівень медичного забезпечення в Україні – не той результат реформи, якого очікували. Хоча, за його словами, певні зрушення є.

Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?

Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.

Одні з головних досягнень Супрун на посаді:

запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун: