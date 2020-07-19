Після фіаско з праймеріз "слуг народу" щодо виборів мера Києва Микола Тищенко часу не гає. Парламентар від пропрезидентської політсили не виключив, що візьме участь у виборах на посаду міського голови Одеси. Але це можливо лише в разі відповідного рішення з боку Президента України Володимира Зеленського.

За словами Тищенка, він – людина команди Зеленського, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії влади. Так нардеп прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про плани Офісу Президента дати йому можливість брати участь у мерських перегонах, пише "Рубрика".

Гучний скандал за участю нардепа Ресторан Тищенка "Велюр" порушив умови карантину і заклад закрито, – Аваков

Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Зеленського. Але, він – президент, і йому видніше. Ви, журналісти, вічно все перекручуєте на свою користь. Буде ухвалкно рішення про Одесу, буду працювати в Одесі,

– наголосив Тищенко.

Він зауважив, що це його улюблене місто номер 2. І навіть тут на Молдаванці (і сторична місцевість і мікрорайон Одеси – 24 канал) жила його прабабуся.

"Стадіон, так стадіон", – підсумував Тищенко.

Додамо, що місцеві вибори в Україні призначили на 25 жовтня.

Радимо ознайомитися Купив Mercedes та має понад 9 мільйонів гривень готівки: що задекларував Тищенко

Коротко про похід Тищенка у мери Києва