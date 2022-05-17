Улюблений мерч 24 каналу став ще ближчим
Джерело:24 канал Shop
Мерч 24 каналу, який так полюбився нашим читачам, став ще ближчим – у нас з'явилась нова послуга "Післяплата". Тепер придбати футболки та чашки з фразами, що стали символом цієї війни на інформаційному полі, ще простіше.
Мерч 24 каналу – це можливість підтримати себе у непростий час та спосіб допомоги, адже так ви долучаєтесь до оборони інформаційного фронту.
Увага Ви просили – ми зробили: 24 канал запускає ексклюзивний мерч
Що можна придбати
Товари на сайті магазину 24 канал Shop – це футболки та горнятка з патріотичними цитатами, які ви точно чули від улюблених ведучих – Катерини Соляр та Артема Овдієнка:
- наприклад, чашка з гострою та такою влучною цитатою "Не будь маленьким людом".
- або футболка з надписом: "Величний народ величної країни",
- чи із поясненням для російських загарбників: "Геть окупантів у запоребрикову область".
Усі ці фрази звучать влучно та змістовно. Зокрема, заклик "Не будь маленьким людом" уже став легендарним і облетів тисячі пабліків. Насправді це нагадування від Катерини Соляр для всіх нас, а не тільки для Світлани Лободи.
"Це ти маленька люда, а ми тут всі величний народ величної країни": дивіться відео
Варіанти замовлення мерчу 24 каналу
Окрім нової функції "післяплата", є можливість зробити й передзамовлення на преміумваріант. На ньому буде зображений спеціальний ART.
Футболки можна придбати у білому та чорному кольорах. Вони виконані у різних дизайнах. Щодо чашок, то вони зручної форми та теж зі змістовним дизайном. Ось кілька варіантів, аби ваша ранкова кава була яскравішою.
Ексклюзивний мерч 24 каналу:
Ми відчуваємо вашу підтримку
Окрім мерчу, на сайті є можливість зробити донат для 24 каналу. Це може бути будь-яка комфортна для вас сума. Насамперед подбайте про себе, а ми будемо вдячні за кожну гривню. Кожен донат є важливим.
Інформаційна війна, як і війна на фронті – триває. Ми впевнено виграємо обидві, але це потребує значних зусиль та підтримки. Фейки та пропаганда, як російські окупанти, засмічують наші поля, але проти одних та інших є зброя. На інформаційному полі – це слово! Тож допоможіть нам, аби ресур зброї не закінчувався.
Разом – точно виборемо перемогу!
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