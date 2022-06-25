Улюбленця Путіна Суровікіна, ймовірно, відрядили "рятувати" Вугледарський напрям, – Арестович

Російські окупанти офіційно назвали людину, яка буде відповідати за наступ на Півдні України – Сергій Суровікін. Правда щодо його персони є чимало питань, як і до самого призначення.

Російське міноборони заявило, що південним угрупованням російських окупаційних військ, яке вело бойові дії в Золотому та Гірському, командує керівник військово-космічних сил Росії Сергій Суровікін. Він, фактично, замінив Олександра Дворнікова, який є командувач військами південного військового округу, і відповідав за війну проти України.

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Експерти неодноразово заявляли, що в Росії вдаються до постійної тактики ротації керівників та "чистки" в рядах вищого керівництва через незадовільні результати у війні проти України. Це підтверджує і радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"Південне угрупування – це Херсон, Запоріжжі. На Вугледар. На Вугледарському напрямку ми потрохи тиснемо противника. і видно його направили рятувати справу, тому що результати попереднього командування вважають незадовільними", – заявив Олексій Арестович.

При цьому є питання і щодо самої особи Сергія Суровікіна. За час своєї військової кар'єри він двічі опинявся під слідством за ґратами, але при цьому вважається "любимчиком Путіна", Через це він і довірив йому керувати повітряно-космічними силами Росії.

"Коли командувача повітряно-космічними силами кидають на наземний напрямок, це означає, що справи там кепські", – наголосив Арестович.

Що варто знати про Сергія Суворікіна

Сергій Суворікін головнокомандувачем повітряно-космічних сил Росії призначений 31 жовтня 2017 року. Він є першим загальновійськовим генералом, який очолив цей вид військ.

За час своєї служби неодноразово змінював роди військ, що не надто схвалюється в армії.

Двічі був під слідством. У серпні 1991 року під час перевороту у Москві отримав наказ від керівництва ДКНС виставити блокпости на Садовому кільці. В ніч із 20 на 21 серпня колону у складі 20 БМП-1 та одного БРДМ-2 під його керівництвом зупинив натовп людей. Щоб прорватися через завали, він зробив два попереджувальні постріли в повітря з пістолета. А потім з частиною колони прорвався через завали та пішов з місця конфлікту. Тоді внаслідок цього загинуло троє людей. Після поразки ДКНС Суровікін був заарештований, близько 7 місяців перебував під вартою під час попереднього слідства. Внаслідок розслідування звинувачення було знято, а Суровікіна було підвищено у званні до майора.

Вже під час навчання у військовій академії в 1995 році його визнали винним у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Його засудили до одного року позбавлення волі умовно. Але згодом звинувачення зняли, а судимість погасили.

Далі за часів російського диктатора Володимира Путіна в нього розпочався неймовірний кар'єрний ріст.

Хоча у 2004 році ще двічі потрапляв в скандали. У березні 2004 року побив підлеглого. Помічник начальника відділення з виховної роботи штабу дивізії підполковник Віктор Цибізов заявляв, що побиття сталося з політичних мотивів.

У квітні 2004 року в кабінеті командира дивізії Суровікіна у присутності його самого та заступника командувача військ округу застрелився заступник командира дивізії з озброєння полковник Андрій Штакал.

Саме йому довірили в березні 2017 року командувати угрупуванням російських військ у Сирії. І за цей час росіянам вдалося окупувати значну частину території країни.

Цілком ймовірно, що успіхи в Сирії й призвели до його призначення на посаду керівника повітряно-космічних сил. При цьому призначили його 31 жовтня 2017 року, а в Сирії він залишався до грудня цього ж року. Керував угрупованням понад дев'ять місяців, довше за всіх інших командувачів.

У січні 2019 року його знову кинули до Сирії. Друге його перебування там тривало чотири місяці – до квітня 2019 року.

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