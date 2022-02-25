Умань єдина з Черкащини досі під загрозою повітряної атаки
25 лютого 2022 , 21:44Читать новость на русском
Джерело:LIGA.net
У всій Черкаській області скасували повітряну тривогу. Це не стосується Умані - там мешканці міста мають сховатися у сховищах.
Черкаська область може видихнути спокійно – повітряна небезпека тимчасово минула. Та попередження все ще стосуються Умані – там є загроза нападу російських окупантів.
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Мешканці Черкащини можуть вийти з укриттів. Ті, хто перебувають в Умані, повинні залишатися у сховках.
Повний текст повідомлення:
ОФІЦІЙНО
Дана команда: ВІДБІЙ повітряної тривоги по всій Черкаській області, КРІМ УМАНІ!
Виходимо з укриттів!
Але НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ!
НЕ ПАНІКУЄМО!
І далі будьмо НАПОГОТОВІ!
Слідкуйте за повідомленнями.