В Умані пролунали повторні вибухи
- Увечері 7 травня в Умані пролунали вибухи після оголошення тривоги в Уманському районі.
- Офіційна інформація про наслідки ворожої атаки наразі відсутня.
Росія не припиняє тероризувати мирні міста України. Увечері 7 травня вибухи пролунали в Умані.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи в Умані
Тривогу в Уманському районі оголосили о 18:49. Вже о 19:12 з'явилася інформація про те, що в Умані пролунали вибухи.
В Умані пролунало кілька вибухів,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 18:34 в Повітряних силах попереджали, що російські БпЛА перебувають на південному сході та півночі Черкащини.
"БпЛА на південному сході та півночі Черкащини, курс – західний/південно-/північно-західний", – повідомляли військові.
Вже о 19:30 в місті пролунали повторні вибухи.
Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що раніше окупаційні війська атакували ударними БпЛА Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про роботу ППО.