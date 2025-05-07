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7 травня, 19:15
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В Умані пролунали повторні вибухи

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Увечері 7 травня в Умані пролунали вибухи після оголошення тривоги в Уманському районі.
  • Офіційна інформація про наслідки ворожої атаки наразі відсутня.

Росія не припиняє тероризувати мирні міста України. Увечері 7 травня вибухи пролунали в Умані.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Умані

Тривогу в Уманському районі оголосили о 18:49. Вже о 19:12 з'явилася інформація про те, що в Умані пролунали вибухи.

В Умані пролунало кілька вибухів,
– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 18:34 в Повітряних силах попереджали, що російські БпЛА перебувають на південному сході та півночі Черкащини. 

"БпЛА на південному сході та півночі Черкащини, курс – західний/південно-/північно-західний", – повідомляли військові.

Вже о 19:30 в місті пролунали повторні вибухи.

Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки. 

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що раніше окупаційні війська атакували ударними БпЛА Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про роботу ППО.