В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі: відео з місця подій

В Умані у одній з квартир загорівся кондиціонер. Це помешкання орендували хасиди, які приїхали на святкування Рош-га-Шана. Постраждалих немає.

Спочатку на місце пожежі прибула поліція. Правоохоронці швидко евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань та перекрили периметр.

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Поліцейський перекрив подачу газу в будинок

Аби унеможливити вибух, один з поліцейських перекрив подачу газу. Адже в коридорі був характерний запах, який свідчив про небезпеку.

Рятувальники з пожежею впорались дуже швидко, отож паломники змогли повернутись у свої тимчасові домівки. Остаточно та офіційно причину займання встановлять після розслідування.

Дивіться відео пожежі з Умані

Раніше хасиди розвели багаття на балконі

Зазначимо, що це вже не вперше в Умані у помешканні, де проживають хасиди, сталась пожежа. 7 вересня паломники вирішили розвести багаття на балконі, аби приготувати їжу. Дим під час пішого обходу помітили правоохоронці. Зону барбекю рятувальники ліквідували з допомогою вогнегасника.

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Також лише 7 вересня в Умані клопотів працівникам ДСНС додала пожежа в гуртожитку Національного університету садівництва. Займання сталось у кімнаті на 1 поверсі. Травмувались 7 осіб: 3 поранились склом, 4 – отруїлись продуктами горіння.