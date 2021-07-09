В Умані жінка влаштувала бійку з поліцейськими через електросамокат: відео

В Умані жінка спробувала привласнити електросамокат, який зауважила на вулиці. Коли правоохоронці намагалися повернути транспортний засіб власнику, жінка розпочала бійку.

За даними правоохоронців, господар самокату відмовився заявляти на жінку в поліцію. Однак правоохоронці склали на неї протокол через хуліганські дії.

Зауважте У США поліція затримала викрадачку, коли та зупинилася замовити їжу McDonald's

Деталі інциденту

В Умані 7 липня правоохоронці відділу реагування патрульної поліції отримали виклик на вулицю Київську.

Відвідувачі одного з місцевих кафе розповіли, що у них стався конфлікт з жінкою, яка чіплялася до перехожих.

Вона нецензурно лаялася і, вочевидь, перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Окрім того, жінка намагалася забрати самокат, який залишили без нагляду.

Поліцейські, які прибули на виклик, намагалися залагодити конфлікт та повернути транспортний засіб його законному власнику.

Водночас жінка намагалася спровокувати бійку.

Щоб не наражати себе на небезпеку, правоохоронці доставили 32-річну порушницю до Уманського районного управління поліції.

В Умані жінка влаштувала бійку з поліцейськими через електросамокат

В Умані жінка влаштувала бійку з поліцейськими через електросамокат: дивіться відео