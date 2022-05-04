Умисні вкиди росіян, – Міноборони закликає не вірити в те, що західна зброя "потрапляє не туди"

Окупанти продовжують поширювати фейк про те, що зброя, яку передають західні партнери, "потрапляє не туди". У цю вигадку не варто вірити, адже вона спрямована лише на те, щоб дискредитувати Україну в очах партнерів.

Цей фейк також поширюють російські "опозиціонери". Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Росія хоче дискредитувати Україну в очах світу

Маляр розповіла, що щойно країни заходу висловили свою чітку спільну позицію про військову допомогу Україні, одразу ж почали з'являтися вкиди російських інформаційних операцій. Пропагандисти поширюють фейк про те, що міжнародна допомога, зокрема зброя, якось не так обліковується, кудись не туди потрапляє чи незрозуміло використовується. Водночас росіяни не розуміють, "куди взагалі дивляться західні платники податків".

Заступниця міністра додала, що вже розповідала про те, що опозиційних росіян теж використовують для інформаційної роботи проти українців. Щоб люди почали вірити цим "лідерам думок", вони спочатку критикують президента країни-терористки Володимира Путіна.

І ось тут їм просто через "надійні" джерела у спецслужбах чи органах влади передають нібито інсайд про те, що в Україні десь не туди потрапляє зброя та інша міжнародна технічна допомога. І виключно з міркувань "справедливості" вони це починають оприлюднювати,

– зауважила Маляр.

Вона наголосила, що це – умисна інформаційна кампанія по дискредитації України. Насправді в Україні давно діє ефективна та прозора для партнерів система обліку допомоги, яка надходить від донорів і союзників для потреб ЗСУ.

"Впроваджена система контролю та звітності має дані про кожний рух і крок зброї, яка до нас надходить, та іншої допомоги. Ця система повністю відповідає нормам і правилам експортного контролю ЄС та США", – додала заступниця міністра.

Маляр підсумувала, що в урядів країн, які надають Україні військову допомогу, немає жодних питань щодо використання зброї та іншої допомоги. Інакше наступну партію зброї просто не надавали б, тим паче ніхто не переходив би на допомогу важким озброєнням.

Заступник міністра оборони Олександр Поліщук пояснив, чому у вигадки росіян вірити не варто: дивіться відео

Зброя для України: коротко

У США 28 квітня підтримали ленд-ліз для України. Внаслідок цього Сполучені Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння.

У Пентагоні, повідомляючи про нову зброю для України, наголосили, що саме вогонь на далекі відстані буде вирішальним.

Окрім того, Польща також допомагає Україні з озброєнням. Вона передала нашим захисникам модернізовані танки.

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