У Москві помер Мануель Оксенрайтер, організатор підпалу Угорського дому на Закарпатті

У столиці Росії Москві 18 серпня помер головний редактор німецького ультраправого журналу Zuerst Мануель Оксенрайтер. Саме він організував підпал штаб-квартири Угорської культурної асоціації в Ужгороді в лютому 2018 року.

Офіційною причиною смерті Оксенрайтера назвали "серцевий напад". Додамо, що німецький праворадикал утік до Москви у 2019 році.

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До цього прокуратура Німеччини відкрила проти нього кримінальну справу. Крім того, після окупації Росією частини Донбасу в 2014 році він брав участь в ролі так званого "спостерігача" на тамтешніх псевдовиборах.

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Оксенрайтер тоді був помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра. Про його причетність до нападу на Угорський дім розповів під час суду у Кракові один з його учасників Міхал Прокопович.

За словами Прокоповича, Оксенрайтер заплатив за підпал будівлі 1 500 євро. Метою була дискредитація влади України та дестабілізація соціально-політичної ситуації на Закарпатті, де проживають кілька десятків тисяч етнічних угорців.

Щоб звинуватити в атаці українських націоналістів, зловмисники розмалювали фасад будівлі їхньою символікою.

Загалом за цією справою проходили 3 фігуранти. Викрити провокаторів вдалося завдяки камерам спостереження, які зафіксували підготовку до злочину.

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Атака на офіс угорців на Закарпатті: головне

Уночі проти 4 лютого 2018 року невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю у вікно будівлі Закарпатського союзу угорців в Ужгороді. У результаті було пошкоджено перше зовнішнє вікно та обгоріла віконна рама.

За деякий час, уночі проти 27 лютого, стався другий напад. Тоді на підвіконня будівлі невідомий заклав вибухівку. Наслідком стали вибух і пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Підозрюваних як у першому, так і в другому нападах затримали. За словами тодішнього голови Нацполіції Сергія Князєва, ймовірний організатор нападів – іноземець, що перебував у розшуку.

Крім того, в Ужгороді планували ще одну провокацію – мобілізацію так званих представників угорської діаспори. На масовому зібранні вони повинні були закликати до надання угорцям Закарпаття автономії через нібито утиски з боку української влади. Йдеться про мовну статтю освітньої реформи.

Дивіться відео вибух в Угорському домі на Закарпатті