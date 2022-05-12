В умовах повного оточення та нестачі боєприпасів захисники "Азовсталі" все одно знищують ворога

Українські воїни, які нині захищають Маріуполь на "Азовсталі", продовжують знищувати російських окупантів. Наші військові вибивають ворога з території заводу.

Герої оприлюднили відео на своєму ютуб-каналі, показавши як роблять неможливе.

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На 78 день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь",

– вказують під роликом українські військові.

Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, незважаючи на постійне використання ворогом:

авіації;

корабельної і ствольної артилерії;

танків;

іншого озброєння.

Боротьба воїнів за Україну та збереження життів особового складу триває попри все.

Захисники Маріуполя нищать ворога

Офіцер управління штабу захисників Маріуполя Ілля Самойленко зазначив, що українські військові вже ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили.

Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів,

– продовжив воїн.

Ілля Самойленко додав, що дані фіксували з 24 лютого по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.

Україна домовляється про евакуацію

Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" наголосив, що наші військові готові боротися та знищувати ворога, допоки залишатимуться сили.

Координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу Президента Тетяна Ломакіна розповіла, що наразі українська влада намагається домовитися з Росією про те, щоб евакуювати з "Азовсталі":

медиків;

поранених бійців;

цивільних, які наразі перебувають у самому Маріуполі.

Якщо про евакуацію вдасться домовитись – це буде другий етап гуманітарної операції.

В ОП поінформували про кількість людей у місті

У місті перебувають декілька тисяч людей. Переважно жінки, діти та люди похилого віку.

Вони всі чекають на порятунок, і Україна робитиме все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати до мирних територій України,

– додала Тетяна Ломакіна.

До слова Деблокада Маріуполя військовим шляхом наразі не можлива, – Міноборони

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