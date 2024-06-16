Ультиматум Путіна – помилка, корисна для нас, – Зеленський

У Кремлі не готові до справедливого миру. І підтвердженням цьому є висунуті російським диктатором Володимиром Путіним "умови" для припинення війни,

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті миру у Швейцарії, інформує 24 Канал. –

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Одним цим меседжем Путін передав усьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, дорівнює нулю,

– сказав Зеленський.

Ультиматум Путіна корисний для нас

Ба більше, ця заява Путіна є "великою помилкою".

"Людина провокувала весь світ і лякала, говорячи, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Це велика помилка", – сказав Зеленський.

При цьому, за його словами, ця помилка є корисною для України.

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