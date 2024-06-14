Путін зажадав від України залишити територію, яку можна порівняти з цілою країною

Глава Кремля Владімір Путін 14 червня виступив на зустрічі в МЗС. Там російський диктатор висунув умови, за яких готовий припинити війну в Україні та розпочати переговори.

Так, Путін захотів, аби Сили оборони залишили територію 4 областей України. Так, їхня площа є настільки великою, що можна порівняти з цілою країною. Про це пише видання Bild.

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Путін хоче, аби ЗСУ покинуло низку областей України

За словами Путіна, це "реально мирна пропозиція". Диктатор Росії заявив, що Україна повинна остаточно вивести свої Збройні Сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Зазначимо, що цю заяву Путін зробив напередодні саміту у Швейцарії, де питання припинення вогню в Україні обговорюватиметься без Росії.

За даними експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, зараз окупаційній армії далеко до захоплення територій, добровільно поступитися якими Путін вимагає від України.

Він зауважив, що Росія не має під контролем великі міста Херсон та Запоріжжя – столиці тих областей, на які претендує. Так, пристати на умови диктатора Путіна означало б залишити територію у 26 тисяч квадратних кілометрів.

Він зауважив, що це більше, ніж площа більшості федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія або Ізраїль.

За нинішніх темпів наступу збройних сил Росії знадобляться десятиліття, щоб захопити їх силою. Просто, щоб ні в кого не було ілюзій. Те, що Путін вимагає сьогодні для "перемир'я", – це беззаперечна капітуляція української армії,

– сказав він.

На думку Рьопке, слова Путіна є радше криком з розпачу, ніж пропозицією, яку слід сприймати серйозно.

"Він знає, що Україна не зможе з цим погодитися, оскільки немає жодних підстав припускати, що вона втратить необхідні території у боях найближчими місяцями та роками", – наголосив експерт.



Територія, яку хоче Путін / Ілюстративне фото видання Bild

Цинічна заява про мирні перемовини: що наговорив Путін

Під час свого виступу президент Росії висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".

Умови, які висунув Путін:

Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території "нових регіонів Росії".

Друга умова для переговорів – заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.

Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.

Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення.

Базові угоди щодо мирного врегулювання "української кризи" мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.

Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід та Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.

Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі та підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не має бути імітація розмови.

Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.