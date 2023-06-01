Потрібно пробити "інформаційну бульбашку": політолог назвав умови розпаду Росії
Росія програє у війні проти України, але про розвал путінського режиму зараз не йдеться. "Інформаційна бульбашка", яку контролює Кремль, не дає поширитись протестним настроям в країні.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, майбутній розпад Росії стане запобіжником для можливого реваншу.
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Путін тримає своїх громадян в інформаційному вакуумі
Лісний зазначив, що станом на сьогодні інформаційне поле Росії настільки контрольоване, що будь-яку проблему можна зробити вузькорегіональною. У той час, коли десь в Шебекіно люди кличуть на допомогу, запускають флешмоби, пишуть СМСки – на Далекому Сході Росії люди спокійно займаються своїми справами й навіть не здогадуються, що відбувається у Бєлгородській області.
"Це плюс для режиму Путіна, коли інформація подається фрагментовано і не може збурити всю Росію. Може здійнятись ґвалт в конкретному регіоні, але це не загрожує всій країні. Треба знайти методи, щоб розповсюджувати інформацію за межі цієї інформаційної бульбашки", – зазначив політолог.
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На його думку, теперішня ситуація у Бєлгородській області не призведе до революції, чи якогось повстання. Росія може рухнути лише тоді, коли програє у війні проти Україні, а певні зовнішні сили долучаться до того, щоб її фрагментувати й перетворити на групу держав, які будуть набагато зговірливіші, ніж ця імперія.
Що відомо про події у Бєлгородській області
- 1 травня Російський добровольчий корпус розпочав вже другий рейд на територію Росії. Цього разу вони розпочали наступ на Шебекіно, що у Бєлгородській області.
- Жителі цього міста запустили флешмоб, у якому закликають російські ЗМІ та владу звернути увагу на постійні обстріли.
- Після того, як у мережі почали постійно обговорювати ситуацію у Бєлгородській області, пропагандисти заборонили згадувати про Шебекіно.