Росіяни двічі вдарили по Харкову УМПБ-5: що це за зброя
- Росіяни використали нову модифікацію авіабомб УМПБ-5 під час обстрілу Харкова 25 липня і 24 липня.
- Це нова зброя на базі ФАБ-250. Вона оснащена реактивним двигуном.
Під час обстрілу Харкова 25 липня ворог знову використав УМПБ-5. Це нова модифікація російських авіабомб.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що таке УМПБ-5?
Оглядач видання "Мілітарний" Вадим Кушніков зауважив, що УМПБ-5 побудовано на базі ФАБ-250.
Технічні характеристики УМПБ-5:
- вага бойової частини – 99 кілограмів у вибуховій речовині;
- дальність – близько 100 кілометрів;
- є реактивний двигун малої потужності, який дозволяє збільшити ефективний радіус застосування зброї;
- носії – бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 або Су-30СМ.
Темпи виробництва подібних систем поки що не надто високі, мова йде про сотні на місяць. Але росіяни застосовують їх досить активно, це стосується і лінії бойового зіткнення, і також в прифронтових містах. Загалом ця загроза досить висока,
– розповів Кушніков.
За його словами, УМПБ-5 можна збити за допомогою Hawk-3. А от зенітні дрони проти них безсилі.
Обстріли Харкова УМПБ-5
Росіяни вже двічі використали нову зброю проти харків'ян. 24 липня під час атаки по місту постраждало 40 людей, серед них дві вагітні жінки та шестеро дітей. Били по ЖК і цивільному підприємству.
25 липня ворог влучив по тубдиспансеру, постраждало 17 осіб, серед них дитина.