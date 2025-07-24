Генерал-лейтенант у відставці сказав, як найкраще боротись з новою російською авіабомбою УМПБ-5

Зранку 24 липня Росія запустила по Харкову керовані авіабомби. За попередніми оцінками, було застосовано новий тип – УМПБ-5. Україні потрібно шукати шляхи упередження. Зокрема, проводити розвідку.

Для цього ЗСУ потрібна далекобійна зброя з дальністю від 300 до 600 кілометрів. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Як протидіяти УМПБ-5?

Ігор Романенко зазначив, що окупанти застосували дві керовані авіаційні бомби. Зараз тривають опрацювання щодо протидії КАБам. Зараз ворог завдає ударів по Харкову, Херсону, Сумам. Тобто міста, які розташовані недалеко від лінії зіткнення, страждають найбільше.

Тому треба шукати шляхи щодо дій на упередження. Треба розвідувати, де виробляються такого роду засоби повітряного нападу, де вони зберігаються, де стартові майданчики, у цьому випадку аеродроми, літаки для того, щоб застосовувати такі бомби. Для цього нам потрібна далекобійна зброя з дальністю від 300 до 600 кілометрів,

– сказав він.

Українські підприємства масштабують ракетну зброю такого типу. Зокрема, далекобійний "Нептун" з дальністю до тисячі кілометрів, ракетний комплекс "Сапсан" з дальністю до 500 кілометрів і так далі.

Однак ці підприємства працюють у вкрай складних умовах. Загарбники намагаються розвідувати місця, де в Україні розташоване виробництво, завдати ударів, зруйнувати, сповільнити ці процеси і так далі.

Нагадаємо, приблизно об 11 годині ранку 24 липня російська армія здійснила авіаудар по Шевченківському району Харкова. По місту було два влучання. Росія могла запустити нові КАБи по Харкову. За попередніми оцінками, було застосовано УМПБ-5. Ймовірно, їх випустив літак Су-34 з території Бєлгородської області. Орієнтовно з відстані 100 кілометрів.