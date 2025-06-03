Росія атакує Україну новими КАБами: у Defense Express розповіли про небезпеку

Авіація окупантів починає активніше використовувати нові версії так званих КАБів з більшою дальністю – модернізованих комплектів УМПК-ПД. Нещодавно цими плануючими бомбами ворог завдав ударів по Харківській та Сумській області.

У Росії, ймовірно, працювали над УМПК-ПД ще з 2023 року, але перше їх фото з'явилось лише у березні 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Чим загрозливі нові КАБи

Експерти зазначають, що нова версія авіабомб має більшу площу крила, міцнішу систему кріплення та потужніший механізм керування.

Якщо дальність скидання УМПК становила 60 – 80 кілометрів, то нових більш далекобійних зразків – до 95 кілометрів.

Су-34 з новими бомбами / Фото соцмережі

Поява й активніше застосування УМПК-ПД надає росіянам дві можливості.

По-перше, вони можуть завдавати більш далекобійні удари з вже напрацьованих рубежів використання озброєння.

По-друге, пілоти Су-34 отримали можливість робити скидання бомб з більш глибокого тилу, що означає більшу безпеку місії.

Зауважимо: чим далі летить КАБ з використанням супутникової навігації, тим більше часу він може перебувати під дію українського РЕБ, який буде відхиляти його від закладеної цілі.

Наразі саме встановлення завад є одним з основних методів протидії цій загрозі. Водночас ворог активно встановлює в УМПК антени супутникової навігації типу "Комета-М", дійшовши до 8 елементів та маючи "Комету-М" й на 12 елементів. Й чим більше елементів – тим складніше глушити цей модуль.