Умєров анонсував нове повернення тіл полеглих солдатів

Рустем Умєров заявив, що в Україну повернуть тіла наших полеглих героїв. Це відбудеться у межах обміну з російською стороною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рустема Умєрова під час пресконференції після переговорів з російською делегацією у Стамбулі.

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Що сказав Умєров про повернення тіл солдатів

Глава Міноборони України розповів, що, окрім обміну військовополоненими у форматі "всіх на всіх" під час переговорів з російською делегацією у Стамбулі вдалося домовитися і про обмін тілами військовослужбовців.

Також ми узгодили про повернення 6 000 на 6 000 тіл полеглих солдатів,

– розповів Умєров.

Окрім того, очільник української делегації на переговорах з російською стороною у Туреччині зазначив, що Україна передала третій стороні список з кількома сотнями імен українських дітей, яких викрала та незаконно депортувала Росія.

До слова, Рустем Умєров також заявив під час пресконференції, що сторони домовилися зосередитися на трьох категоріях в обміні у форматі "всіх на всіх". Перша – тяжкохворі та тяжкопоранені, друга – молоді солдати від 18 до 25 років, третя – тіла загиблих бійців.