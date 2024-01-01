"Потребу в дронах чітко прорахували": Умєров назвав, скільки БпЛА у 2024 році закупить МО

Рустем Умєров написав колонку, в якій підбив підсумки ста днів на посаді міністра оборони та окреслив орієнтири на 2024 рік. 24 Канал зібрав головні тези очільника Міноборони.

За словами Умєрова, один із планів МО на перший квартал 2024 – посилити нові міжнародні коаліції спроможностей, зокрема щодо ППО, безпеки в Чорному морі, дронів, РЕБ та РЕР, кібербезпеки, артилерії. окрему увагу в колонці приділено дронам.

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Міністерство працює над закупівлею та виробництвом дронів

Міністерство оборони замовило перші партії FPV-дронів – загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів,

– назвав цифру Умєров.

Він говорить, що триває робота над ефективною логістикою, здешевленням закупівель і виробництвом достатньої кількості бойових частин.

Міністр назвав FPV-дрони ефективним та економічно вигідним засобом ураження противника. І пояснив: раніше Міноборони не закуповувало їх, бо на законодавчому рівні не було "чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою". Тому FPV-дрони купували волонтери, Мінцифри та ОВА.

Уже прийняли на озброєння та допустили до експлуатації 118 зразків нової техніки, із них 24 дрони, зокрема FPV.

"Ми почали закривати проблему з закупівлею дронів, позашляховиків, РЕБ, боєприпасів. Поступово задовольнимо потребу в інших категоріях, як-от тактичні навушники або жіноча форма", – обіцяє міністр.

Іще планують створити міжнародну коаліцію дронів.

Які плани в Міноборони на 2024 рік

За ці два роки ми змінились: як країна, як народ, як військо. Тепер ми вивчаємо власний досвід, розвиваємо власні спроможності, нарощуємо українське виробництво зброї. Наша стратегічна мета – повернення кордонів 1991 року. Наш курс – це Україна в НАТО,

– ідеться в матеріалі.

Умєров відзначив, що МО "вперше на рівні всіх Сил оборони сформувало узгоджену потребу на 2024 рік". Це означає, що потребу узгодили з реальними потужностями українських виробників і планами постачання військово-технічної допомоги від партнерів.

Нова система закупівель, за словами міністра, буде прозорою і відповідатиме стандартам НАТО.

Безпосередньо здійснюватимуть закупівлі "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель". А всі нелетальні закупівлі перевели на Prozorro.

Ще одне нововведення – Генеральна інспекція Міністерства оборони США буде контролювати використання безпекової допомоги.

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