Чи правда, що Умєрова як посла України не захотіли бачити у США: у ЗМІ відповіли

Кілька днів у медіа ходили чутки, що Рустем Умєров – головний кандидат Володимира Зеленського на посаду посла України у США. Втім, згодом президент змінив своє рішення.

Очікується, що тепер новим послом України у США стане колишня міністр юстиції Ольга Стефанішина, яку Зеленський вже призначив спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, передає 24 Канал.

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Чому Умєров не стане послом України у США?

Новим міністром оборони став Денис Шмигаль, а самого Рустема Умєрова, ймовірно, очікує робота у РНБО. Зокрема, таке припущення робить нардеп Ярослав Железняк.

Джерела телеканалу "Ми – Україна" пояснюють, що відмова Зеленського від призначення послом у США Умєрова не пов'язана із позицією Вашингтона. Мовляв, неправда, що його не "погодили" американці. Зазначається, що кандидатуру Умєрова та кількох інших обговорювали всередині України. Зрештою, президент зупинився на Стефанішиній. Чому – невідомо.

Джерела зазначають, що Умєров – сильний переговорник, який завоював хороше ставлення партнерів. Тому він точно продовжить працювати в команді на міжнародному треку.

Цю думку підтвердив сам Володимир Зеленський.