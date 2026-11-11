Можливості для продовження переговорів є: Умєров підбив підсумки зустрічей в Абу-Дабі

В Об'єднаних Арабських Еміратах 11 листопада завершилися дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Головним результатом зустрічей стала домовленість про проведення великого обміну полоненими.

Про це повідомив під час пресконференції керівник української делегації, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Про що говорили на переговорах в Абу-Дабі?

Умєров зазначив, що під час тристоронніх зустрічей Україна, США та Росія обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови України. За його словами, повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів. Українська сторона робить усе можливе, щоб забезпечити звільнення людей якнайшвидше.

Водночас першим кроком до цього має стати припинення війни та надання Україні гарантій безпеки.

Очільник української делегації наголосив, що за два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції. Однак щодо низки питань між ними залишаються суттєві розбіжності. Попри це, можливості для продовження переговорного процесу є. За словами Умєрова, попереду ще багато складної роботи.

Про що ще сказав Умєров: дивіться відео

Володимир Зеленський також окреслив три основні напрями розмови під час переговорів.

Перше: важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Друге: сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України. Третє: обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців,

- наголосив президент.

Українська сторона подякувала США та європейським партнерам

Окремо керівник української делегації подякував Сполученим Штатам за організацію та проведення переговорів. Зокрема, він відзначив особисту залученість спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Також Умєров висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за гостинність і сприяння зустрічам, а європейським партнерам – Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, представникам НАТО та Єврокомісії – за спільну роботу в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як стало відомо, Кушнер та Віткофф планують відвідати Москву 12 листопада. Вони хочуть обговорити питання, порушені під час переговорів в Абу-Дабі.

Далі американські представники їдуть до Росії, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни гідним миром,

- додав Зеленський.

Таким чином, після зустрічі американських представників із Володимиром Путіним Україна планує повторно узгодити позиції зі США. Подальші рішення залежатимуть від результатів цієї розмови та готовності сторін продовжувати переговори.