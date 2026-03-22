Маємо просування і прогрес, – Умєров і Віткофф підбили підсумки зустрічей у США

У Флориді завершився раунд перемовин української та американської делегацій. Сторони приділили увагу гарантіям безпеки та гуманітарному треку.

Про це 22 березня повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Що обговорили на зустрічі команди України та США?

Секретар РНБО заявив, що черговий етап переговорів делегацій України та США відбувся у межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру в Україні.

Цього разу сторони обговорили питання надійних безпекових гарантій. Серед питань гуманітарного треку зосередились, зокрема, на обміні полоненими та їхньому поверненню з російської неволі.

Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань,

– додав Умєров.

Умєров зазначив, що про підсумки українська делегація вже доповіла президенту Володимиру Зеленському. Однак деталі повідомлять після повернення в Україну.

Очільник української переговорної команди подякував США за системну залученість до переговорів та розраховує, що динаміка дозволить перейти до наступного етапу.

Згодом спецпредставник президента США Трампа Стів Віткофф назвав перемовини "конструктивними". Вони, за його словами, ґрунтувалися на попередньому прогресі сторін.

