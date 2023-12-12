"Вирішальні на полі бою": Умєров і Спрудс обговорили створення "коаліції дронів" для України

12 грудня до Києва прибув міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Він обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим створення "коаліції дронів", щоб підтримати нашу державу у протистоянні Росії.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Міністерства оборони України. Відомо, що Умєров під час першої зустрічі зі Спрудсом висловив вдячність Латвії за всю надану військову допомогу. Також він подякував за ініціативу зі створення "коаліції БпЛА".

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Дрони важливі на фронті

Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою,

– зазначив Умєров.

Андріс Спрудс підтвердив, що Латвія надалі підтримуватиме як Україну, так і співпрацю з нашою державою. Глава міністерства оборони додав, що "коаліція дронів", а також технології для їхнього розвитку важливі задля сприяння порятунку життів наших військових. А також вони дозволяють наблизити Україну до перемоги.

Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи,

– цитує його Міноборони України.

Нагадаймо, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники нашої держави домовилися про створення кількох спеціальних коаліцій. Вони спрямовані на розвиток військових спроможностей України.

До прикладу, Велика Британія та Норвегія напередодні на офіційному рівні повідомили, що створили Коаліцію морських сил і засобів. Її зона відповідальності – посилення військово-морських спроможностей нашої держави.

Умєров поспілкувався зі своїм угорським колегою

Звернімо увагу на те, що напередодні Рустем Умєров телефоном поспілкувався з угорським міністром оборони Крістофон Шалаєм-Бобровницьким. За словами українського глави оборонного відомства, ця розмова "була відвертою".

Рустем Умєров подякував угорській стороні за надану нашій державі підтримку задля протистояння російській агресії.

Подякував Угорщині за підтримку України у сфері розмінування та медицини. Сподіваюсь на подальшу співпрацю,

– наголосив він.

Також Рустем Умєров наголосив, що запросив угорського колегу до Києва з робочим візитом. Правда, достеменно невідомо, як на це запрошення відреагував Крістоф Шалай-Бобровницький.