Міноборони розпоряджається найбільшою частиною бюджету: чи контролюватимуть партнери Умєрова

На новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова лягла серйозна відповідальність. Зокрема, за розподіл міжнародної допомоги.

Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан сказала 24 Каналу, що українські партнери уважно стежитимуть за діяльністю Міноборони і його очільника.

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"Це міністерство сьогодні розпоряджається більшою частиною нашого бюджету, тому увага буде дуже серйозна", – зазначила Щербан.

Саме тому важливо публічно звітувати про діяльність міністерства і перевести всі закупівлі в Prozorro. Ефективність Міноборони безпосередньо впливатиме на майбутню допомогу Україні. Якщо його діяльністю не будуть задоволені на Заході, партнери можуть зменшити підтримку Києва.

Корупційні скандали в Міноборони

Колишній міністр оборони Олексій Резніков міг піти у відставку саме через імовірні зловживання із закупівлями.

Ще взимку журналісти опублікували розслідування про завищені ціни на харчові продукти. Особливого резонансу набуло припущення про купівлю яєць по 17 гривень за штуку.

Крім того, вийшло розслідування про закупівлю літніх курток для військових за ціною зимових. Резніков тоді запропонував парі: якщо це виявиться правдою, то він подасть у відставку.

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