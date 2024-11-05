Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули 6 людей, є багато поранених

Росія вранці 5 листопада атакувала Запоріжжя. На жаль, унаслідок атаки по місту є загиблі.

Також відомо про поранених. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на допис начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Витік води на реакторі ЗАЕС: експертка з ядерної енергетики пояснила, чим це загрожує

Росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі

Російська армія атакувала об'єкт інфраструктури у Запоріжжі.

6 людей загинуло та 9 поранені. На місці влучання сталася пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя,

– написав Федоров.

Наразі усі постраждалі від російського обстрілу отримують необхідну медичну допомогу.

Оновлення о 12:05. Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 16 осіб.

Нагадаємо, що вибухи у Запоріжжі пролунали о 9:38. Перед тим, о 09:06, у Повітряних силах попередили мешканців міста та області про загрозу ударів балістичними ракетами.

На жаль, росіяни таки скерували на місто балістику.

Масштаби руйнувань на місці влучання наразі встановлюються.