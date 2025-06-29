Унаслідок нічної комбінованої атаки в Полтаві пошкоджено залізничний вокзал

Уночі неділі, 29 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні БпЛА. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.

У Полтаві пошкоджено вокзал. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Пошкоджено вокзал "Полтава-Південна"

Унаслідок нічної атаки противника понівечено вокзал "Полтава-Південна" – вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.

Окрім того, через ударну хвилю постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Однак усі поїзди курсуватимуть за графіком.

Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це – найважливіше,

– написали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, місцева влада вже розповіла про наслідки ворожого обстрілу 29 червня на Полтавщині. У Кременчуцькому та Полтавському районах постраждали підприємства, там відбулися загоряння.

Через технологічне порушення без світла залишилися 1 614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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