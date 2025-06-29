Унаслідок нічної комбінованої атаки в Полтаві пошкоджено залізничний вокзал
- Унаслідок російської нічної атаки 29 червня пошкоджено вокзал "Полтава-Південна", вагони та адміністративні будівлі.
- Пасажири та працівники вокзалу були в укриттях, поїзди курсуватимуть за графіком.
Уночі неділі, 29 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні БпЛА. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.
У Полтаві пошкоджено вокзал. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
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Пошкоджено вокзал "Полтава-Південна"
Унаслідок нічної атаки противника понівечено вокзал "Полтава-Південна" – вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.
Окрім того, через ударну хвилю постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Однак усі поїзди курсуватимуть за графіком.
Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це – найважливіше,
– написали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, місцева влада вже розповіла про наслідки ворожого обстрілу 29 червня на Полтавщині. У Кременчуцькому та Полтавському районах постраждали підприємства, там відбулися загоряння.
Через технологічне порушення без світла залишилися 1 614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.
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