Унаслідок ранкової атаки по Києву є загиблий
- Росія 6 квітня атакувала Київ балістичними ракетами, в результаті чого загинула 1 людина, поранено 3 чоловіків.
- Атака спричинила пожежі та руйнування у Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах Києва.
Росія зранку 6 квітня атакувала Київ балістичними ракетами. На жаль, унаслідок ракетного терору є жертва.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва в ефірі телемарафону.
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Скільки людей загинуло внаслідок атаки на Київ
Окупанти вдосвіта 6 квітня завдали ракетних ударів по Києву. Ворог вдарив балістичними ракетами типу "Іскандер-М".
На жаль, унаслідок атаки загинули люди. Так, за уточненою інформацією, відомо про 1 жертву ракетного обстрілу. Як повідомив Віталій Кличко, тіло загиблого виявили у Дарницькому районі. Чоловік перебував на вулиці під час атаки, поруч з епіцентром вибуху. Наразі особу загиблого встановлюють.
Також унаслідок ракетної атаки є постраждалі. Станом на 10:35 відомо про 3 потерпілих. Постраждалі отримали осколкові поранення. Наразі відомо, що усі троє постраждалих – чоловіки різного віку.
До лікарні наразі госпіталізували 2 поранених, третій постраждалий – отримав допомогу на місці.
Наслідки атаки на Київ
Наслідки російського терору зафіксували у трьох районах Києва: Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.
Так, у Дарницькому районі виникла пожежа у нежитловій будівлі, а також сталося загоряння 3 автомобілів, які були припарковані поруч з місцем удару.
В Оболонському районі виникла пожежа у меблевому цеху. Згодом полум'я розповсюдилося на складську будівлю. Також у цьому районі сталося часткове руйнування 3, 4, 5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.
У Солом'янському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.