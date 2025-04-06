Унаслідок ранкової атаки по Києву є загиблий

Росія зранку 6 квітня атакувала Київ балістичними ракетами. На жаль, унаслідок ракетного терору є жертва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва в ефірі телемарафону.

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Скільки людей загинуло внаслідок атаки на Київ

Окупанти вдосвіта 6 квітня завдали ракетних ударів по Києву. Ворог вдарив балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

На жаль, унаслідок атаки загинули люди. Так, за уточненою інформацією, відомо про 1 жертву ракетного обстрілу. Як повідомив Віталій Кличко, тіло загиблого виявили у Дарницькому районі. Чоловік перебував на вулиці під час атаки, поруч з епіцентром вибуху. Наразі особу загиблого встановлюють.

Також унаслідок ракетної атаки є постраждалі. Станом на 10:35 відомо про 3 потерпілих. Постраждалі отримали осколкові поранення. Наразі відомо, що усі троє постраждалих – чоловіки різного віку.

До лікарні наразі госпіталізували 2 поранених, третій постраждалий – отримав допомогу на місці.

Наслідки атаки на Київ

Наслідки російського терору зафіксували у трьох районах Києва: Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

Так, у Дарницькому районі виникла пожежа у нежитловій будівлі, а також сталося загоряння 3 автомобілів, які були припарковані поруч з місцем удару.

В Оболонському районі виникла пожежа у меблевому цеху. Згодом полум'я розповсюдилося на складську будівлю. Також у цьому районі сталося часткове руйнування 3, 4, 5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Солом'янському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.