Не лікарня, а відпочинковий комплекс: Садовий розповів про Центр ментального здоров'я у Львові

У Львові відкрили Центр ментального здоров'я для постраждалих від полону та тортур. Спеціалісти високого рівня допоможуть людям, які пережили складні часи, повністю відновитися.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що фізична реабілітація без психологічної не дає такого ефекту. Місто інвестує великі кошти у психологічну підтримку для постраждалих.

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Тут нічого не нагадує лікарню

Як наголосив Садовий, внаслідок повномасштабної війни, яку безпідставно почала Росія, тисячі українців пройшли через російський полон та тортури. Саме для них у Львові відкрили окремий Центр, де можна буде повністю відновитися.

За час повномасштабної війни Львів прийняв десятки тисяч людей, які постраждали від війни. Одна з міських лікарень вже прийняла 20 тисяч дітей, жінок та чоловіків, які зазнали поранень внаслідок російської агресії.

Багато з них потребують глибинної реабілітації. Одне питання – коли надаєш допомогу людині, яка зазнала поранень. Це – один рівень. А коли людина була рік чи два в полоні та пережила тортури… Це руйнує тіло та свідомість людини. Наше завдання – повернути людину до нормального життя. Маємо високоякісних спеціалістів. Є доктори, які самі пройшли через полон. Титанічна праця великої команди людей,

– підкреслив міський голова Львова.

Сам Центр ментального здоров'я працюватиме кожного дня. Там буде можливість отримати як амбулаторну допомогу, так і пожити певний час. Найважливіше, що тут нічого не нагадує лікарню.

Це не схоже на лікарню. Це як відпочинковий комплекс, але з відповідними фахівцями. Там є художні, гончарні майстерні. Є високого рівня спеціалісти, які знають, що таке психоаналіз та як працювати з людьми, які пережили дуже складні часи,

– наголосив Садовий.

Все це функціонує в межах екосистеми UNBROKEN. Це – один із найбільших центрів реабілітації в Україні, який створений на базі однієї з міських лікарень. Тут допоможуть усім, хто потребує операції, протезування, фізичної та психологічної реабілітації. Місто робить усе можливе, аби люди, які зазнали поранень, мали змогу вести повноцінне життя.