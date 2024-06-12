Унікальний випадок: жінка втекла з окупації на Херсонщині, вийшовши на Антонівський міст

Мережу 11 червня сколихнуло відео, як жінка вийшла на зруйнований Антонівський міст. Українка хотіла втекти з окупації, й у цьому їй допомогли українські військові.

Жінка вийшла зі сторони тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонської області. Її помітив дрон українських захисників, який і допоміг евакуюватися.

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Жінка вийшла на зруйнований Антонівський міст

У вівторок, 11 червня, місцевий телеграм-канал "Херсон: Війна без фейків" опублікував відео на якому невідома жінка вийшла на Антонівський міст з боку тимчасово окупованих Олешок. Вона помітила дрон і показала на камеру свій паспорт громадянки України.

Як виявилося, жінка дуже хотіла повернутися назад в Україну, тому українські захисники вирішили їй допомогти. Оскільки Антонівський міст зруйнований і проходу на ньому немає, дрон провів жінка назад на лівобережжя Херсонської області, звідки її врятували українські захисники.

Жінка вийшла на Антонівський міст: дивіться відео

Згодом журналісти поспілкувалися з військовими, які брали участь у цій операції. Молодший сержант Сил оборони з позивним "Макс" розповів, що жінка – громадянка України, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії.

Так, жінка 1973 року народження 11 червня вийшла на Антонівський міст й почала рухатися в сторону правого берега. Як пояснили військові, ніхто не виходив на міст, щоб затримати українку, адже це було дуже небезпечно.

Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України й показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало здоров'ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки,

– розповів "Макс".

Військовим жінка розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення змушена була виїхати в Росію. Потім вона кілька разів переїжджала, але кінець-кінцем вирішила повернутися в Україну. Шлях жінки був непростим, адже вона з російського Бєлгорода дісталася кримського Джанкоя. Звідти жінка змогла потрапити до Скадовська, потім до Раденська і, нарешті, – в тимчасово окуповані Олешки. Жінка переночувала в місті й вже зранку вирушила на Антонівський міст, адже не знала, що він зруйнований.

Зі слів жінки, жодних перепон на шляху від Олешок до Антонівського мосту не було. Українка запевняє, що представники російської армії її не чіпали.

Загалом, на операцію з порятунку жінки витратили близько 6 годин. Військові розповіли, що це було дуже небезпечно як для них, так і для жінки, адже ворог у будь-який момент міг завдати удару. Наразі жінка перебуває у безпеці.

Це унікальний випадок. Унікальний тим, що люди не дивлячись на всі ризики й страх долають такий шлях, щоб повернутися додому,

– говорять військові.

В Силах оборони вважають, що тепер такий шлях, теоретично, можуть повторювати й інші мешканці тимчасово окупованої Херсонщини, однак такі дії – дуже небезпечні.

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