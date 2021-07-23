Університет Драгоманова підтвердив ліквідацію кафедри, де працювала скандальна Більченко

Університет Драгоманова підтвердив ліквідацію кафедри, де працювала скандальна викладачка. Мовиться про Євгенію Більченко, яка відзначилась скандальними заявами про мовний закон.

Рішення про ліквідацію кафедри ухвалила вчена рада вишу. Про це повідомили в університеті у відповідь на запит журналістів.

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Кафедру, де працювала Більченко ліквідували

Вчена рада університету ухвалила рішення ліквідувати кафедру культурології та філософської антропології,

– мовиться в повідомленні.

Також у виші заявили, що персонально питання щодо професорки Більченко не розглядали. Там також додали, що запропонували співробітникам ліквідованих кафедр посади науково-педагогічних працівників на конкурсній основі з початку навчального року.

Професорку з культурології Більченко вимагали звільнити з університету за її антиукраїнську позицію. І 21 липня 2021 року це рішення ухвалили. На своїй сторінці у фейсбуці скандальна Більченко повідомила, що для її звільнення виш навіть ліквідував кафедру.

Коротко про викладачку Більченко