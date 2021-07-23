Університет Драгоманова підтвердив ліквідацію кафедри, де працювала скандальна Більченко
Джерело:"Радіо Свобода"
Університет Драгоманова підтвердив ліквідацію кафедри, де працювала скандальна викладачка. Мовиться про Євгенію Більченко, яка відзначилась скандальними заявами про мовний закон.
Рішення про ліквідацію кафедри ухвалила вчена рада вишу. Про це повідомили в університеті у відповідь на запит журналістів.
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Кафедру, де працювала Більченко ліквідували
Вчена рада університету ухвалила рішення ліквідувати кафедру культурології та філософської антропології,
– мовиться в повідомленні.
Також у виші заявили, що персонально питання щодо професорки Більченко не розглядали. Там також додали, що запропонували співробітникам ліквідованих кафедр посади науково-педагогічних працівників на конкурсній основі з початку навчального року.
Професорку з культурології Більченко вимагали звільнити з університету за її антиукраїнську позицію. І 21 липня 2021 року це рішення ухвалили. На своїй сторінці у фейсбуці скандальна Більченко повідомила, що для її звільнення виш навіть ліквідував кафедру.
Коротко про викладачку Більченко
- Скандал виник, коли викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала допис, в якому назвала Україну "онкохворою американською колонією".
- Також вона назвала закон про забезпечення функціонування української мови як державної "лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії".
- Євгенія Більченко також виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Це було ще у 2018 році. Її підписали як "активістку Майдану", яка нібито змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі. Ще тоді студенти університету почали вимагати звільнити Більченко.
- У лютому 2021 року викладачку відсторонили від занять, тож останні місяці вона не викладала у виші.