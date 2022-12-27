Пекельна ніч у Кремінній: кадирівці розстрілювали "чмобіків", які втікали з міста

Українські військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. Малими, але впевненими кроками наші захисники звільняють Луганщину. І скоро ми можемо почути хороші новини з Кремінної.

Як розповіли 24 каналу джерела у спецслужбах, ця ніч для ворога була вкрай неспокійною на Луганщині. Не минулося без шаленої кількості втрат.

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Наказали стояти до останнього

Стало відомо, що упродовж майже цілої ночі було надзвичайно гучно на виїзді з Кремінної. Мовиться про локацію поблизу АЗС "Рибка", лісомисливського господарства та залізничного вокзалу.

Командування російських військових тікало до Рубіжного. Його намагалися наздогнати "чмобіки", але їх відстрілювали загородзагони кадирівців. За наявними даними, дуже багато загиблих.

Зауважимо, що штабні офіцери віддали наказ триматися у Кремінній до останнього. Власне ті, хто відмовився виконувати цей наказ, і поповнили статистику втрат ворога завдяки бійцям Кадирова.

Окупанти зазнають шалених втрат

Напередодні про ситуацію на Луганщині розповів глава ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що на ділянці Сватове – Кремінна точаться важкі бої. Водночас тактична перевага на боці ЗСУ. Лише 24 грудня нашим захисникам вдалося знищити й поранити близько 150 бійців ворога.

Усе настільки зле, що цивільні лікарні буквально переповнені. Правда, лікуються там не мирні мешканці, а окупанти.

Так, у Біловодську проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут,

– написав Гайдай.

Раніше мережею ширилася інформація про звільнення Кремінної. За словами глави ОВА, вона не відповідає дійсності. Наразі відомо лиш, що командування ворога, яке перебувало у місті, перемістилося до Рубіжного.

Якщо ми вже і згадали про втрати ворога, то не зайвим буде поділитися свіжою статистикою. Так, упродовж минулої доби на той світ вдалося відправити 620 російських загарбників. Загалом же статистику поповнили вже 103 220 окупантів. І ця цифра росте щодня.

Додамо, що у ворога значно скоротилася кількість техніки. Наприклад, тих же танків стало на 3016 одиниць менше. З авіацією теж не все гаразд, адже на брухт перетворили 283 літаки, 267 гелікоптерів, а також 1707 БпЛА. Останнім часом не мінялася статистика знищених суден. Але маємо надію, що це лише тимчасове явище.