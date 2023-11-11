Уночі 4 безпілотники збили над Одещиною, – в ЗСУ висловилися про обстріл Півдня

Росія напередодні ввечері та вночі 11 листопада атакувала Одеську область безпілотниками та ракетами. Наші військові зуміли збити 4 ворожих дрони-камікадзе типу "Шахед".

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ворог атакував Одеську область спочатку ракетами, пізніше – дронами.

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Що відомо про атаку на Одещину

Робота протиповітряної оборони була також результативною – 4 безпілотники ми збили. На жаль, не вдалось уникнути влучань, та вони відбулись по невикористовних будівлях,

– запевнила Гуменюк.

За її словами, люди не постраждали. Проте вона запевнила, що окупанти продовжуватимуть терор та атаки навіть тоді, коли в них не вистачатиме зброї. Зокрема, вороги здійснюватимуть хоча б часткові удари, щоб підтримати рівень напруги.

До речі, Наталія Гуменюк пояснила, що у річницю звільнення Херсона ворог може готувати провокації. За словами посадовиці, таких сценаріїв виключати не можна, тож масові заходи в місті не планують. Ба більше, ворог ні на день не припиняє атакувати Херсонську область.

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Росія обстріляла Одещину дронами та ракетами