Уночі був один із наймасовіших обстрілів Харкова: випущено 7 ракет із Бєлгорода

російські військові у ніч проти 16 серпня завдали масованого ракетного удару по Харкову. Ворог випустив по місту відразу 7 ракет з Бєлгорода.

окупанти продовжують тероризувати мирне населення у Харкові. Цієї ночі загарбники випустили 7 ракет по місту, завдавши удару саме по цивільних об'єктах.

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Усі ракети летіли з Бєлгорода

Як зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 02:30 зафіксували 7 пусків ракет з Бєлгорода. Відомо, що ворог поцілив у Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний, а також Холодногірський райони міста.

Частина ворожих снарядів влучила у відкриті території. Тож внаслідок цього не було пожеж. Водночас осколки пошкодили фасади будівель, розташованих поблизу епіцентрів влучання. Крім того, вибухова хвиля частково понищила дорожнє покриття.

За попередньою інформацією, минулось без постраждалих. На місці вже працюють правоохоронці. Вони займаються фіксуванням наслідків ракетного обстрілу Харкова.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова / Фото прокуратури Харкова

Влучили на територію закинутого підприємства

У прокуратурі Харкова повідомили, що вже розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вже збирають матеріали для справи, пов'язаної з черговим фактом порушення як законів, так і звичаїв війни.

Також у відомстві поділились деталями щодо місць влучання ракет ворога. Так, у Холодногірському районі окупанти поцілили на територію підприємства. Як зауважують правоохоронці, воно не працює вже кілька років.

Що стосується того самого влучання у відкриту місцевість, то його зафіксували у Київському районі. Ракета ворога впала поблизу п'ятиповерхового будинку, а також освітнього закладу. Відомо, що пошкоджень зазнала споруда інституту. У самій же багатоповерхівці від вибуху повилітали шибки.

За попередньою інформацією, ворог бив по Харкову ракетами типу С-300. Їх ворожі військові спрямовували на місто з Бєлгородської області.

З білорусі можуть готувати масовану атаку

Активісти з білорусі повідомляють про стягування зброї на територію країни-посіпаки росії. Відомо, що в області, розташовані на кордоні з Україною, підвезли:

від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф",

3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт",

2 ЗРПК "Панцир".

Крім того, відомо про склад боєприпасів, який налічує від 15 до 60 ракет для ЗРК С-300/400. Також ракети для С-400 підвозять за допомогою літаків Іл-76 до аеропорту "Гомель". Звідти їх транспортують до Зябрівки, на аеродромі якої нещодавно сталась "бавовна".

Варте уваги – що відомо про масований обстріл Дніпропетровщини 16 серпня: дивіться відео